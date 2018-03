EN VIDEO - Après une collision, un cargo se retourne dans la Manche

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a fait état d'une collision mardi entre un navire de pêche belge et le Britannica Hav, un cargo battant pavillon maltais. Le cargo s'est retourné et présenterait selon les autorités une brèche.

Les sept membres d'équipage du cargo ont évacué le navire à bord de deux radeaux de survie puis ils ont été récupérés par le navire de pêche.