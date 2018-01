EN VIDEO - Après la tempête Eleanor, des coulées de boue et d'importantes inondations

Des inondations et avalanches sont encore annoncées pour vendredi, favorisées par les pluies et vents violents d’Eleanor, qui a fait trois morts et un disparu en France depuis mercredi, et privé de pistes des milliers de skieurs. A Chambéry, à Villeneuve-les-Avignon ou dans le Doubs, les rivières se sont transformées en violents torrents et ont parfois débordé, provoquant d'importantes inondations.