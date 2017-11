EN VIDEO - Ain: les Restos du cœur se déplacent pour rencontrer ceux qui sont dans le besoin en zone rurale

Les Restos du cœur lancent leur 33e campagne d’hiver ce mardi 21 novembre. Partout en France, des dizaines de milliers de bénévoles vont accueillir de nombreuses personnes qui n’ont pas les moyens de se nourrir au quotidien.

Dans les zones rurales, les difficultés à se déplacer s’ajoutent à ces besoins pour les plus précaires. Alors dans l’Ain, un camion itinérant vient à la rencontre des bénéficiaires. Chaque année, la demande devient de plus en plus forte.