EN VIDEO - Agression de deux policiers à Champigny-sur-Marne le soir du réveillon: "La jeunesse nous fait peur"

Emmanuel Macron a promis lundi 1er janvier sur Twitter que les "coupables du lynchage" de policiers à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) dans la nuit de la Saint-Sylvestre seraient "retrouvés et punis". "Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés", a tweeté le chef de l'Etat.

Deux policiers intervenus après une rixe à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) dans la nuit de dimanche à lundi ont été pris à partie et tabassés. L'un des policiers a eu le nez fracturé, et une policière souffre de "commotions au visage" après avoir reçu des "coups violents", comme en témoigne une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Ils se sont vus prescrire dix et sept jours d'Incapacité totale de travail (ITT). L'enquête a été confiée au commissariat local.



