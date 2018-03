EN VIDEO - Agression dans la fac de Montpellier: "J'ai vu le doyen faciliter l'ouverture de la porte", témoigne un étudiant

Appelant à ce que "toute la lumière soit faite" et que "toutes les responsabilités soient établies", Mme Vidal a rappelé qu'il y avait "deux lignes rouges" à ne pas franchir: "pas de violence dans les établissements, ce sont des lieux où l'on doit apprendre à débattre avec des arguments et non pas débattre avec de la violence. Et puis faire en sorte que l'année universitaire se termine et que les examens aient lieu dans les meilleures conditions".

Les conclusions de l'enquête administrative "seront rendues à la fin de la semaine", a-t-elle précisé.

Mercredi, l'enquête judiciaire s'est accélérée avec le placement en garde à vue du doyen et d'un professeur de la faculté de droit de Montpellier.

Tous deux avaient été mis en cause par des victimes et des témoins des violences perpétrées par des hommes cagoulés et armés de bâtons qui ont brutalement chassé dans la nuit du 22 au 23 mars des étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la faculté de droit dans le cadre du mouvement contre la loi Vidal.

"J’étais au niveau de la porte de l’amphithéâtre et j’ai vu le doyen faciliter grandement l’ouverture de la porte", témoigne un étudiant au micro de BFMTV. "Je l’ai vu, il était en train de permettre à des personnes de rentrer, à tolérer cette intrusion qui a permis que trois personnes se retrouvent à l’hôpital", raconte aussi un membre de l’intersyndicale.