EN VIDEO - Agression à la prison de Vendin-le-Vieil: un délégué syndical des surveillants raconte avoir "entendu Allahou akbar à de multiples reprises"

Trois gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) ont été légèrement blessés au cours d'une agression commise par l'islamiste allemand Christian Ganczarski. Les surveillants se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail.

Ce jeudi, le cerveau des attentats de Djerba de 2002, l'islamiste allemand Christian Ganczarski, a agressé et légèrement blessé jeudi trois surveillants de cette prison de haute sécurité

Les faits se sont produits vers 16H00, à l'ouverture de sa cellule. Cet islamiste de 51 ans, en fin de peine, mais qui s'était fait notifier une demande d'extradition vers les Etats-Unis, a agressé ces agents "à l'aide d'un ciseau à bout rond et d'une lame de rasoir", selon Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires. Selon une source syndicale présente lors de l'agression, il s'agirait plutôt d'un couteau de cantine aiguisé et non d'une lame de rasoir.