EN VIDEO - Affaire Maëlys: trois mois après la disparition de la petite fille, pourquoi l'enquête piétine-t-elle?

La cour d'appel de Grenoble devra donc donner une décision quant aux premières déclarations de Nordahl Lelandais lors de sa garde à vue, le 31 août. C'est durant cette première garde à vue qu'une erreur a été commise: la procédure a été menée dans un cadre correctionnel, possible quand une personne enlevée est relâchée avant 7 jours, et non criminel comme cela aurait dû être le cas puisque Maëlys restait introuvable.En conséquence, les auditions du suspect effectuées le 31 août n'ont pas été filmées car le code pénal l'exige seulement pour une procédure criminelle, et non pour un délit.

L'ex-militaire de 34 ans a été mis en examen et incarcéré le 3 septembre, soit une semaine après la disparition de la fillette de 9 ans.



L'enjeu de l'arrêt qui sera rendu porte sur l'étendue de l'annulation des pièces qui pourrait en découler: concernera-t-elle seulement les premiers procès-verbaux du suspect, qui a toujours clamé son innocence ? Ou peut-elle faire tomber, par un effet domino, sa seconde garde à vue ? Intervenue après la découverte d'une trace ADN de Maëlys dans sa voiture, celle-ci avait débouché sur la mise en examen de Nordahl Lelandais.

>> A LIRE AUSSI - Affaire Maëlys: les familles de la victime et du suspect se déchirent sur les réseaux sociaux