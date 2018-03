EN VIDEO - Affaire Maëlys: Tout ce que Nordahl Lelandais a fait est "inexcusable" et "impardonnable"

Trois semaines après que le corps de la petite Maëlys ait été retrouvé, ses parents, Joachim De Araujo et sa compagne Jennifer, ont tenu à s'exprimer en public.

C'est tout d'abord la maman de la fillette qui prend la parole, avec des mots émouvants.

"Maëlys tu es une fille exceptionnelle. Tu laisses un grande vide, la maison est triste sans toi. Nous avons eu la chance d’avoir partagé ta vie pendant neuf années. Ce tueur d’enfants a anéanti notre avenir. (...) Tout ce qu'il a fait est inexcusable et impardonnable. Sois certaine que ton assassin est en prison et que justice te sera rendue. Tout l’amour que l’on a pour toi est éternel il ne pourra pas nous l’enlever. Nous t’aimons de tout notre cœur, mon ange".

Le père de l'enfant dénonce lui les autres épreuves subies, "en plus de la souffrance de perdre notre enfant." Joachim de Araujo évoque ainsi des "insultes, des rumeurs, des leçons de morale". "La famille du mis en cause n’a fait preuve d’aucune compassion envers Maëlys et d’aucune empathie envers nous", a-t-il encore déclaré.

"Nous souhaitions remercier les personnes qui nous soutiennent: la famille, les amis, le collectif Maëlys, maître Rajon, nos collègues et tous les anonymes qui nous adressent des gestes affectueux", a-t-il pourquivi. Le père de famille a également eu un mot pour la famille d'Arthur Noyer, que Nordahl Lelandais est soupçonné d'avoir tué: "Nous pensons aussi très fort à la famille d’Arthur Noyer dans notre combat commun pour la vérité."