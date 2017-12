EN VIDEO - Affaire Maëlys: le récit de la soirée minute par minute selon l'avocat du suspect Nordhal Lelandais

Me Alain Jakubowicz, qui défend l'homme suspecté d'avoir enlevé et tué Maëlys fin août en Isère, a lourdement mis en cause lundi le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, l'accusant d'avoir donné à la presse une chronologie "impossible" de la nuit où a disparu la fillette.

"Lorsque le procureur de la République en personne vient devant la presse dire des choses qui sont objectivement totalement contraires à la réalité du dossier, alors là, je ne peux pas l'accepter", a tonné l'avocat, qui avait gardé le silence jusqu'à présent, sur le plateau de BFMTV.

Selon lui, le cousin de la mère de Maëlys a affirmé à trois reprises devant les enquêteurs qu'il avait vu Maëlys à 3H15 dans la salle de mariage dans la nuit du 26 au 27 août durant laquelle elle a disparu. "Nous savons avec une quasi-certitude qu'avant 03H30 personne ne s'inquiète de la disparition de Maëlys", or "toute l'accusation du procureur repose sur le postulat selon lequel l'enfant a disparu à 2H45", a dénoncé l'avocat, ajoutant que son client avait quitté la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin à 3H55 cette nuit-là.

