EN VIDEO - Affaire Maëlys: des gendarmes entendus pour violation du secret de l'instruction

Depuis trois mois, pourtant, l'enquête piétine: l'enlèvement de la fillette de 9 ans reste un mystère, Maelys reste toujours introuvable depuis la nuit du 26 au 27 août malgré d'intenses recherches. Le principal suspect, un ex-militaire de 34 ans, lui, clame son innocence depuis le début de l'affaire, lors de sa garde à vue, le 31 août.

C'est durant cette première garde à vue qu'une erreur a été commise: la procédure a été menée dans un cadre correctionnel, possible quand une personne enlevée est relâchée avant 7 jours, et non criminel comme cela aurait dû être le cas puisque Maëlys restait introuvable.En conséquence, les auditions du suspect effectuées le 31 août n'ont pas été filmées car le code pénal l'exige seulement pour une procédure criminelle, et non pour un délit.



Selon le consultant police-justice de BFMTV Dominique Rizet, il y a notamment eu "un flottement qui a bénéficié au suspect" au moment de sa première garde à vue. Les analyses ADN "auraient pu changer la donne, le faire craquer", a-t-il estimé.

L'ex-militaire de 34 ans a été mis en examen et incarcéré le 3 septembre, soit une semaine après la disparition de la fillette de 9 ans.