EN VIDEO - Affaire Maëlys: ces zones d'ombre que Nordahl Lelandais va devoir éclaircir

Cette audition est très attendue pour comprendre ce qui est arrivé à Maëlys De Araujo cette nuit du 26 au 27 août à Pont-de-Beauvoisin (Isère) où elle participait à une fête de mariage avec sa famille, avant de disparaître.

"On a le 'où' et le 'quand', il nous manque le 'comment' et le 'pourquoi'" de la mort de la fillette de 8 ans, dont le squelette et quelques effets (la robe et une sandale) ont été retrouvés à l'endroit où Nordahl Lelandais a conduit les enquêteurs mercredi, a relevé une source proche de l'enquête.

Ce rebondissement inattendu, alors qu'il niait depuis sa première mise en examen début septembre toute implication, est lié à la découverte d'une goutte de sang de Maëlys dans le coffre de sa voiture qu'il avait minutieusement récurée le lendemain du mariage.

"Il dira ce qu'il estime devoir dire", a déclaré mardi sur RMC/BFMTV son avocat Me Alain Jakubowicz. Si c'est un "accident" comme il le dit maintenant, "il aura à l'expliquer, à l'étayer" devant les juges, a poursuivi l'avocat, qui entend rester "aux côtés de l'homme dont on attend qu'il dise la vérité".

Nordahl Lelandais est aussi mis en examen à Chambéry pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, 23 ans, disparu en avril 2017.