EN VIDEO - Affaire Grégory: "Marcel Jacob est soulagé d’avoir pu enfin s’exprimer", dit son avocat

"Marcel Jacob va bien et est soulagé d’avoir pu enfin s’exprimer", a déclaré ce lundi 4 décembre Stéphane Giuranna, l’avocat de Marcel Jacob après l’audition de son client, mis en examen pour le rapt et le meurtre de son petit-neveu, Grégory.



Marcel Jacob, 72 ans, qui n'a pas revu la magistrate Claire Barbier depuis sa mise en examen à la mi-juin, n'a pas fait de déclaration à son arrivée, à pied, à la cour d'appel. Encadré de ses deux avocats, Me Stéphane Giuranna et Me Laure Iogna-Prat, il dissimulait son visage sous une capuche, tandis qu'il était assailli par une nuée de journalistes.

La veille, le conseil avait indiqué que son client, actuellement sous contrôle judiciaire, était "innocent". "Il faut arrêter de se cacher, il faut arriver la tête haute", avait-il ajouté.

Devant la juge, la défense compte faire valoir l'alibi du septuagénaire qui, selon elle, se trouvait au travail - comme son épouse également mise en examen - le 16 octobre 1984, quand l'enfant de quatre ans fut enlevé puis retrouvé mort dans la Vologne.