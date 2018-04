EN VIDEO - Accident mortel de manège: "Quand j'ai vu Lionel, il était par terre, le crane ouvert"

Les circonstances se précisent dans la mort d'un père de famille de 40 ans dans un manège, près de Lyon, samedi. L'exploitant du manège a été mis en examen lundi et placé sous contrôle judiciaire pour homicide involontaire.

Après une dizaine d'auditions de témoins et les constatations sur le terrain, les premiers éléments de l'enquête laissent apparaître de graves problèmes mécaniques et d'entretien du manège. Une ceinture de sécurité manquait notamment dans la nacelle où le père de famille, décédé dans l'accident, était monté, avec sa compagne et son fils.



Dans un entretien accordé à BFMTV, Mylène, la veuve de la victime, revient sur ce drame qui a coûté la vie à son compagnon, Lionel.