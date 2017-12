EN VIDEO - Accident de car scolaire: la SNCF "choquée par les accusations" de la compagnie d'autocars

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le procureur de Marseille a lui indiqué que les témoignages recueillis pour le moment évoquaient "très majoritairement" des "barrières fermées". Il a ajouté que le pronostic vital de six victimes se trouvait encore engagé.

Christian Faur a accusé la SNCF de "porter des allégations" et souhaité "qu'à la fin, lorsque la vérité sera connue, la SNCF assume ses responsabilités".

Les enquêteurs ont appelé à la plus grande prudence sur ce point et attendent de leur côté le résultat des examens et expertises techniques avant de se prononcer.

Le conducteur du train a été entendu par les enquêteurs, mais en revanche pas la conductrice du car.