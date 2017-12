EN VIDEO - Accident de car scolaire à Millas: "Je n'ai pas dormi, c'était trop atroce", raconte un témoin

Un témoin de l'accident entre un train et un car scolaire à Millas, dans les Pyrénées orientales, a raconté à BFMTV l'horreur de la scène à laquelle il a assisté. "On a vu le train arriver, le bus s'engager...", raconte-t-il. "On a coupé la voiture, on est descendus, on a appelé les secours", ajoute-t-il.

L'accident s'est produit à 16H10 au passage à niveau No25 sur l'axe Perpignan-Villefranche de Conflent, situé à Millas. Deux cars scolaires ont franchi l'un après l'autre le passage à niveau. Le bilan est de 5 morts et d'une vingtaine de blessés.

