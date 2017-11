À Toulouse ou à Marseille, son public est toujours au rendez-vous malgré ses condamnations pour incitation à la haine et ses propos antisémites. Jusqu'à 8000 personnes viennent se masser pour assister à son nouveau spectacle, "La Guerre". Les mots juifs et Shoah n’y sont plus prononcés mais le polémiste y parle dorénavant à sa façon des attentats de 2015.