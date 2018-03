EN VIDEO - À Paris, des handicapés verbalisés… malgré leur carte de stationnement gratuit

À Paris les sociétés privées Streeteo et Moovia qui sont chargées du stationnement depuis le 1er janvier ont infligé des contraventions à des personnes handicapées pour qui le stationnement est gratuit.

Depuis que ce sont ces sociétés privées qui sont chargées de distribuer les PV dans la capitale, Stéphane, en situation de handicap, a reçu plus de 20 contraventions. Contester une amende est long et laborieux et plusieurs usagers ont fait appel à des avocats.

De leur côté, les associations réclament une meilleure formation des agents. La mairie de Paris nie l'existence du problème mais a déclaré que les formations seraient renforcées pour les employés verbalisateurs.



