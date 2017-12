EN VIDEO - A Marseille, cet habitant impute son cancer aux particules fines

Sur le port de la cité phocéenne, les paquebots recrachent du fuel lourd qui représente 10 à 15% de cette pollution. BFMTV a recueilli le témoignage de Jean-Pierre, vivant à proximité du port.

Aujourd’hui guéri d’un cancer de la gorge déclaré il y a trois ans, il pointe du doigt les particules rejetées par les bateaux, responsable selon lui des nombreux cas de cancer dans la zone: "Une ami d’enfance, Hélène, a eu cancer des poumons, sa sœur Geneviève un cancer de la gorge et Lucienne un cancer des poumons" déplore-t-il. Le trafic automobile, les industries pétrochimiques et le soleil font également partie des causes de ce niveau de pollution élevé.