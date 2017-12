EN VIDEO - A Lille, ils accueillent des mineurs isolés étrangers… chez eux

L’association Utopia 56, qui vient en aide aux migrants, propose à des particuliers d’accueillir des mineurs isolés chez eux. Florine, une jeune infirmière lilloise de 25 ans, a choisi d’accueillir deux jeunes guinéens de 15 ans chez elle. Depuis leur emménagement, Bangaly et Brahima suivent des cours de mathématique et de français. Ils veulent être scolarisé pour se former à un métier et rester en France.

"Bien apprendre la grammaire, l’orthographe et la conjugaison", a expliqué l'un d'eux. Récemment, Florine a fait une demande pour devenir famille d’accueil pour les deux adolescents. Pour développer son réseau d'hébergement citoyen, l'association vient de lancer une collecte de fonds sur Internet dénommée "Au chaud les ados".