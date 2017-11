EN VIDEO - À Lacanau, plus d'une tonne de cocaïne saisie dans une villa

En juin dernier, onze trafiquants étrangers (des Grecs, un Moldave, un Irakien et un Espagnol) avaient été interpellés sur une plage des Landes et dans une maison à proximité avec 1,7 tonne de cocaïne, vraisemblablement transportée par bateau, en leur possession.

Presque un an jour pour jour plus tôt, c'est dans un entrepôt d'une zone industrielle de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) que la police avait découvert plus d'une tonne de cocaïne, d'une valeur marchande de 100 millions d'euros, ainsi que plus d'un million d'euros en espèces.

La drogue avait été acheminée jusqu'à l'aéroport de Biarritz en jet privé depuis la Colombie. Dix personnes avaient été mises en examen à l'issue de cette opération, quatre de nationalité colombienne, deux espagnole, deux néerlandaise, une guatémaltèque et une de nationalité française domiciliée au Pays-Bas.

Le prix moyen actuel de la cocaïne au détail est de 65 euros le gramme. Cette drogue arrive généralement en France par voie aérienne, via l'arc caribéen (les Antilles françaises, le Venezuela) et l'Afrique de l'Ouest, ou maritime, selon la DCPJ.