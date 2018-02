EN VIDEO - 650 véhicules encore bloqués sur la N118, selon le préfet d’Ile de France

Michel Delpuech, préfet de la région d’Ile-de-France, a fait un point sur la situation en Ile-de-France, alors que la région est touchée par d’importantes chutes de neige. Le préfet a affirmé que 1500 à 2000 personnes avaient été bloquées sur les routes, et plusieurs centaines dans les gares. 650 véhicules sont encore à l’arrêt sur la nationale 118, alors que plusieurs centimètres de neige supplémentaires sont attendus dans l’après-midi.

Et les témoignages d'automobilistes mécontents n'en finissent plus de se multiplier. "On a passé 15H dans notre voiture". Comme cette automobiliste de la région parisienne, Sybille, près de 2.000 personnes ont passé la nuit bloqués sur une route enneigée au sud-ouest de la capitale, la nationale 118, avant d'être progressivement évacués.

Partie d'Orsay (Essonne) à 17H00, Sybille, 45 ans, a été évacuée mercredi à 09H20. "On n'a vu personne. Pas de policiers, ils étaient dans leur voiture bien au chaud, pas de pompiers, personne de la DIRIF (Direction des routes Ile-de-France, ndlr) et une seule saleuse", s'énerve cette femme.

"Des gens se sont improvisés maraudeurs avec leur gilet jaune et nous ont donné des conseils", raconte-t-elle à l'AFP, notamment "pour éviter trop d'émanations de monoxyde de carbone par le chauffage en voiture".

La situation pourrait devenir critique la nuit prochaine avec la chute des températures - jusqu'à moins 10 degrés - et l'apparition de "gelées" sur les sols enneigés, a prévenu Emmanuel Demaël, prévisionniste chez Météo-France.