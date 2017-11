Qu'est-ce que le "jeu du piment", nouveau jeu dangereux des cours de récréation?

Après le "jeu du foulard" et le "petit pont massacreur" qui ont été un temps populaires dans les cours de récréation, une nouvelle limite semblait avoir été franchie il y a deux ans avec l'apparition du Blue Whale Challenge, sorte de défi morbide d'origine russe très populaire chez les adolescents, et qui pouvait pousser certains participants jusqu'au suicide.

Cette fois-ci, plusieurs proviseurs de collèges tirent de nouveau le signal d'alarme. En effet, depuis quelques semaines, le "jeu du piment" semble prendre une ampleur importante chez certains élèves.

Le principe est "simple". Certains collégiens apportent des piments au sein de l'établissement, les ouvrent, et les lancent en direction de leurs camarades en favorisant le visage et plus particulièrement les yeux.

