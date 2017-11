EN IMAGES - Nord: plusieurs centaines de boites de conserve perturbent la circulation

L'incident est spectaculaire mais sans gravité.

Ce lundi aux alentours de midi, un chauffeur routier flamand a perdu une bonne partie de son chargement alors qu'il empruntait un rond-point de la commune d'Hazebrouck dans le Nord. Au total, Le Journal de Montreuil explique que deux tonnes de boites de conserve, qui contenaient en majorité des petits pois et des carottes, se sont retrouvées sur l'asphalte.

"Les portes se sont ouvertes, et c’est tombé" explique le principal intéressé, qui était chargé de rejoindre la déchetterie la plus proche. Les agents départementaux ont mis plusieurs heures à nettoyer les dégâts et la circulation a été fortement touchée.