EN IMAGES - L'incroyable périple d'une bouée canadienne retrouvée en Charente-Maritime

Une bouée de signalisation un peu particulière a été récupérée ce lundi au large de La Rochelle, en plein pertuis d'Antioche, ce détroit situé entre les îles de Ré et d'Oléron. Comme le signale France Bleu, il est plus que probable que cet imposant objet, de presque trois mètres de hauteur, ait dérivé depuis le Canada, situé à plus de 3.000 kilomètres de là.

Repérée par les Phares et balises de la Rochelle, il a fallu agir vite, la présence de la bouée mettant en péril les embarcations qui naviguaient à proximité. Un contact devrait être établi avec les gardes côtes canadiens afin d'authentifier l'origine exacte de l'objet.

De son côté, le responsable des phares et balises à la Rochelle tempère cette découverte: "Finalement, ça arrive régulièrement, dans le nord, on récupère des bouées anglaises, les Anglais des françaises. Ça nous est même arrivé de trouver des balises américaines ici."