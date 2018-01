EN IMAGES - Un couple retrouve sa maison saccagée après l'avoir louée sur Airbnb

Ils sont sous le choc. Marina et Julien, un couple installé à Sainte-Colombe, non loin de Rennes, a découvert avec stupeur qu'un locataire Airbnb a saccagé leur maison durant leurs vacances. "Tout est cassé. Je ne suis plus chez moi", a indiqué à Ouest France Marina, qui a fait construire sa maison il y a cinq ans avec son compagnon.

Le locataire avait indiqué sur le site d'Airbnb qu'il souhaitait "passer le réveillon dans une ambiance chaleureuse et conviviale" avec sa famille, tout en précisant qu'ils seront cinq. Le couple, qui a déjà loué leur maison a une quinzaine de familles, accepte la proposition. D'autant que l'argent obtenu sur Airbnb leur permet de partir en vacances: "nous n’avons pas beaucoup d’argent", explique-t-elle.