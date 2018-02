EN IMAGES - Le Mans s'est réveillé avec un bonhomme de neige géant en forme de pénis

Mercredi matin, la France s'est réveillée sous la neige. Les importantes chutes de neige ont d'ailleurs inspiré les Français. A Montmartre, certains ont fait de la luge et du ski.

Au Mans, des individus - "probablement" des étudiants, selon France Bleu - ont imaginé un bonhomme de neige géant en forme de pénis.

La sculpture, installée sur un rond-point situé non loin d'Université du Mans, a amusé les internautes et les automobilistes bloqués à cause des intempéries.