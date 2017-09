EN IMAGES - Dijon: un collégien se bloque le doigt dans une chaise, les pompiers interviennent

Des pompiers, du matériel lourd de désincarcération, l’évacuation d’une salle de cours, ce n’est pas le scénario d’un film catastrophe tout droit venu d’Hollywood mais bien de la scène à laquelle ont assisté les élèves d’un collège de Dijon en Côte-d’Or.

Et la raison de cette intervention est plutôt surprenante : par ennui ou par goût de la découverte, un élève s’est coincé le doigt dans un trou situé sur la structure métallique d’une chaise de l’établissement. Après de nombreuses tentatives, rien à faire, le membre était bel et bien coincé…

Comme l’explique Le Bien Public, c’est assisté d’une équipe du SMUR (Service Médical d’Urgence et de Réanimation) que les sapeurs-pompiers ont dû intervenir. La suite, ce sont ces derniers qui l’expliquent dans un post Facebook publié sur la page SDIS 21 - Sapeurs-pompiers de la Côte d'Or.

"Il a fallu faire appel au Fourgon Pompe Tonne Secours Routier du centre de secours principal du Transvaal. Plus habituée à découper des voitures et des poids lourds, l'équipe a su dégager rapidement l'infortuné collégien". Après une rapide intervention, le collégien a pu être libéré et retrouver le chemin des cours.

Malgré la mésaventure, les moqueries pleuvent. Un internaute estime que "le gars il est vraiment débile soit il ne voulait vraiment pas aller en cours" alors qu’un autre pense que l’élève en question va devoir subir les quolibets toute l’année : "Lui il va prendre cher pour le reste de l'année."