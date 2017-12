En France, les huîtres surveillées comme des trésors avant les fêtes

Vidéosurveillance, caméras sur drone, jumelles à vision nocturne, puces électroniques, patrouilles en chaland ou pirogues: à quelques semaines de Noël, les huîtres, proies tentantes pour les voleurs, sont surveillées de très près sur les côtes françaises.

Avant même le lever du jour, un chaland ostréicole -une petite barge- quitte le petit port de La Tremblade, au coeur du bassin de Marennes-Oléron sur la côte ouest de la France, et prend la mer sans bruit, grâce à son moteur quatre temps. A bord, le chef des deux brigades nautiques de la gendarmerie de Charente-Maritime, l'adjudant-chef Christophe Laferrière, et trois de ses hommes, ainsi que deux canoë-kayaks et des jumelles à vision nocturne. Direction les parcs à huîtres. "On cherche des lumières qui se déplacent dans la zone ostréicole, qui pourraient être celles de voleurs", chuchote le sous-officier.

C'est sur un pan important de l'économie de la région que veille la maréchaussée: l'ostréiculture y représente le tiers des expéditions nationales d'huîtres, soit environ 30.000 tonnes. Et les seules fêtes de fin d'année comptent pour la moitié du chiffre d'affaires des 960 exploitants locaux. Surtout, le secteur a été fragilisé par une importante crise de mortalité des huîtres entre 2008 et 2014, avec certaines années jusqu'à 90% de pertes.

Le cours de l'huître s'est envolé et les vols ont suivi la même courbe, avec un pic en 2011: 40 tonnes dérobées. Depuis, le volume avait chuté jusqu'à huit tonnes en 2015. Mais le phénomène reprend: 17,5 tonnes en 2016 et déjà huit début décembre 2017, selon la gendarmerie. Plutôt treize tonnes, pense le Comité régional de la conchyliculture, tous les vols n'étant pas signalés officiellement.

Les "claires", bassins argileux peu profonds pour l'affinage des huîtres, sont régulièrement visées. "Elles sont faciles d'accès et le produit y est mûr, à portée de main", explique Sébastien Viollet, un ostréiculteur satisfait de l'action des militaires, à qui les gardes-jurés maritimes donnent un coup de main. Employés par le comité conchylicole, ces gardes-jurés veillent au respect des règlements. Sans pouvoir de police, ils patrouillent néanmoins et collaborent avec les forces de l'ordre.