Elle tente quatre fois de tuer son bébé: douze ans de réclusion

A quatre reprises, elle avait tenté d'étouffer son nourrisson, une fillette aujourd'hui lourdement handicapée: une femme de 37 ans a été condamnée lundi 29 janvier à douze ans de réclusion par la cour d'assises de Seine-et-Marne, rapporte l'AFP. Quinze ans de réclusion avaient été requis contre cette femme aux cheveux courts, qui comparaissait libre pour quatre tentatives de meurtre perpétrées en février, mars, avril et mai 2014 au Mée-sur-Seine, près de Melun.

Lors de la première tentative, la petite fille était âgée de cinq semaines. Réanimée à chaque fois de justesse, l'enfant élevée par son père, partie civile au procès, est lourdement handicapée. Croyant à un syndrome de mort subite du nourrisson, les médecins ont tardé à soupçonner la mère qui a fini par avouer alors qu'elle était hospitalisée en psychiatrie.

"On vous dira qu'elle voulait seulement qu'elle arrête de pleurer mais quel peut être le but d'une mère qui obstrue les voies respiratoires de son nouveau-né jusqu'à ce qu'il devienne bleu?", s'est interrogée l'avocate générale. Pour la représentante du parquet, "il n'y a pas dépression post-partum, il y a en revanche un trouble de la personnalité - une quête insatiable d'amour et d'attention - qui n'amoindrit en rien sa responsabilité".

