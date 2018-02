Elle passe une année cauchemardesque après un retrait de permis injustifié

Mercredi 14 février, soit plus d’un an après, la conductrice obtient gain de cause après la décision en appel du tribunal de Versailles. Elle peut récupérer sa voiture, laissée à la fourrière depuis tout ce temps. Mais entre-temps, la vie de Bénédicte a été chamboulée par l’immobilisation de son véhicule. Pour continuer à se rendre à son travail où elle est embauchée en CDD, elle a contracté un crédit de 6.000 euros pour l’achat d’une voiture sans permis. Malheureusement, avec une voiturette bridée à 50 km/h, elle arrive très souvent en retard et son employeur refuse de la faire passer en CDI. Bénédicte est alors contrainte d’enchaîner les missions en intérim.

Une fois son permis récupéré avec tous ses points, elle revend la voiture sans permis pour acheter un véhicule d’occasion à 1.000 euros. Elle joue encore une fois de malchance, ce dernier tombe rapidement en panne.

Aujourd’hui, elle peut récupérer sa voiture mais les frais de fourrière sont élevés: 2.965 euros. Une somme qui s’ajoute à toutes celles déjà engagées même si la cour d’appel de Versailles a bien condamné l’Etat à lui rembourser cette dépense. "Le remboursement ne va pas arriver tout de suite et rien ne compensera tout le préjudice subi durant un an et trois mois", précise Me Rémy Josseaume, son avocat, spécialisé en droit routier.