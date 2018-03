Drame de Millas: le témoignage déchirant de la mère d'Ophélia, tuée dans l'accident

Elle raconte avoir attendu "plus de dix heures" d'angoisse avant qu'on lui annonce le décès de sa fille. "Quand la deuxième liste est arrivée, ils ont carrément fermé les portes, ils faisaient partir les familles dans un petit bureau, famille par famille, et là tu entends des femmes hurler et tu te doutes très bien que ce n'est pas une bonne nouvelle", décrit-t-elle.

L'infirmière se console aujourd'hui en se disant que sa fille n'a pas souffert. "Elle avait juste une petite égratignure (...) C'était un ange, elle avait un visage apaisé".

Au total, le dramatique accident a fait six morts et dix-sept blessés. Des doutes persistent sur les circonstances dans lesquelles a eu lieu la collision, l'enquête n'ayant pas pu déterminer si les barrières de sécurité étaient ou non ouvertes au moment des faits.

