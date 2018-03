Après quelques mois seulement de location, elle retrouve sa maison complètement saccagée

Les ennuis de Valérie Perrion ne font que commencer. Toujours via ses voisins, elle découvre que son jardin, recouvert de sacs-poubelles, est devenu une porcherie. La propriétaire fulmine et décide d'engager "rapidement une procédure d’expulsion" et "alerte un huissier de justice". L'expulsion a eu lieu la semaine dernière ; le locataire avait cinq mois d'impayés, selon Ouest France . Valérie Perrion a pu rentrer samedi 3 mars chez elle. Voici ce qu'elle a vu:

"Quand je suis entrée dans la maison, c’était l’horreur. J’ai eu des haut-le-cœur, j’avais envie de vomir. L’odeur était insupportable, il y avait de la vaisselle cassée, les matelas étaient tous pourris et il y avait des vêtements partout."

Malgré les dégâts et les dettes du locataire, c'est à Valérie Pierron de tout prendre en charge: "Là, on se rend compte qu’il faut tout payer: l’huissier, l’avocat, la société de nettoyage, la société d’équarrissage qui me demande de mettre la viande dans des sacs et facture 60 € son déplacement", explique-t-elle. Elle ajoute: "Je viens de faire le total de ce que ça me coûte: 3.000 € de baie et de porte à changer, 4.000 € de frais de justice et les loyers que je ne perçois plus".