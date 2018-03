Grâce à la géolocalisation, elle pourchasse dans Paris le voleur de son iPhone

Une femme a réussi à confondre le voleur de son iPhone "grâce à sa détermination et au système permettant de géolocaliser son iPhone à distance", rapporte Le Parisien.

Tout commence dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mars dans le XVIe arrondissement. Un homme agresse une femme et lui vole sa Rolex (d'une valeur de 6.500 euros) et son iPhone. Alors que le voleur prend la poudre d'escampette vers la station Boulainvilliers du RER C, la femme met en marche le système de géolocalisation du smartphone.