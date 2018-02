Elle avait réduit une adolescente malienne en esclavage: 18 mois avec sursis

Une femme de 54 ans a été condamnée lundi en son absence à Nanterre à 18 mois de prison avec sursis pour avoir exploité une adolescente malienne de sa famille pendant cinq ans à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), l'astreignant à des travaux domestiques de l'aube à la nuit tombée.

Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du procureur et assorti cette peine de 60.000 euros de dommages et intérêts pour la jeune victime, aujourd'hui âgée de 31 ans, et d'un euro pour le Comité contre l'esclavage moderne, qui s'était porté partie civile.

Lors de l'audience du 22 janvier, qui s'était tenue en l'absence de la prévenue et de son avocate, la plaignante avait évoqué la "promesse de vie meilleure" que constituait son départ du Mali en août 2000, à 13 ans, avec l'une de ses cousines éloignées.