Dunkerque: il lègue 2 millions d'euros à sa ville à une condition plutôt surprenante

Marcel Delhaye est mort le 8 mars 2017 à Malo-les-Bains, dans l'agglomération de Dunkerque, dans la plus grande discrétion, comme il avait vécu. Et, comme il n'avait ni famille ni enfant, il a décidé de léguer toute sa fortune - 1,79 million d'euros gagnés grâce à la vente d'une maison et six assurances-vie différentes - à sa ville, Dunkerque, nous apprend cette semaine Le Phare dunkerquois.

Dans son testament, rédigé en juin 2009, Marcel Delhaye énumère les deux conditions qu'il impose à cet héritage: avec son argent, la ville devra bâtir "une maison de retraite pour personnes âgées" à Dunkerque. Par ailleurs, demande un peu plus insolite, la mairie devra faire poser dans le cimetière de Malo-les-Bains une plaque avec son visage.