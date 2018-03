Du sel de Guérande contenant du plomb retiré de la vente dans de nombreux magasins

Quand le sel de Guérande a du plomb dans l’aile. Des sachets et bocaux de fleur de sel et de gros sel ont été retirés de la vente des magasins Lidl qui les commercialisaient. La raison de ce retrait: la forte teneur en plomb relevée dans ce sel, bien au-dessus de la limite fixée.

Comme le révèle Ouest-France, les produits concernés sont issus de la saline d’un jeune paludier indépendant basé à La Turballe, en Loire-Atlantique. La chaîne de magasins discount a effectué des analyses de contrôle et s’est aperçue que le taux de plomb était de 11 mg/kg, alors que la limité est fixée à 2 mg/kg.

Les sachets et bocaux de fleur de sel de Guérande qui étaient également vendus par les enseignes Auchan et Carrefour ont également dû être retirés de la vente, sur décision de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

"J’ai perdu deux ans de travail", estime Adrien Bruand, le jeune producteur de sel interrogé par le quotidien local.