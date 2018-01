Du monastère de Roquebrune à la Floride: mais où se cache Xavier Dupont de Ligonnès?

► La piste américaine

En 2003, Xavier Dupont de Ligonnès a monté une société de commerce à Miami, Netsurf Concept LLC. Il est à l'époque épaulé par un homme d'affaires américain, un certain Gérard Corona, qui s'est fait une spécialité d'aider les étrangers dans leurs démarches administratives. Sa société propose notamment d'ouvrir des comptes bancaires offshore et de manière anonyme. Dès lors, "le disparu", par ailleurs très marqué par un road trip de jeunesse à travers les Etats-Unis, n'avait pas pu s'exiler de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce, d'autant plus que dans l'une de ses lettres-testament, le père de famille écrivait "qu’il était en quelque sorte un agent secret pour le compte des États-Unis et devait y retourner dans le cadre d’un programme de protection de témoin pour assister à un procès contre la drogue".

Toutefois, en six ans d'enquête, aucun élément concret n'a jamais pu faire pencher la balance dans ce sens.