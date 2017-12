Du détergent découvert dans une cuve de yaourt Yoplait en Isère

Une enquête a été ouverte après qu'un produit suspect a été découvert dans une production de yaourts Yoplait située à Vienne, en Isère, signale Europe 1 ce vendredi matin.

La semaine dernière, rapporte le site de la radio, "lors d'un contrôle classique sur la chaîne de production, au moment de la mise en pot, un employé relève une odeur anormale émanant de la cuve, mais aussi une couleur non-conforme". Quelques instants plus tard, un bidon de détergent "de quelques litres" est retrouvé, vide, au pied de la cuve en question, contenant plusieurs tonnes de yaourts.

La direction de l'enseigne a fait appel à un huissier pour constater l'incident et décidé de porter plainte. La police judiciaire a été saisie. Des analyses sont en cours pour déterminer la nature du produit détergent jeté dans le yaourt mais aussi par quelle entremise il s'est retrouvé à cet endroit.

Yoplait insiste sur le fait que les yaourts contaminés n'ont jamais quitté l'usine, le contenu de la cuve ayant été immédiatement mis à la poubelle. L'enquête est pour le moment menée pour "dégradation et destruction", et non pour empoisonnement.