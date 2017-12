Drôme: une famille interpellée pour une vaste escroquerie en ligne

Parents et enfants - des adolescents - "avaient trouvé le moyen de pirater les comptes de près de 500 clients du site marchand Cdiscount.com. Ils changeaient l'adresse de livraison puis réceptionnaient les colis à un point relais ou à une adresse qu'ils avaient choisie", selon la police.

Confiée à la brigade de lutte contre la délinquance astucieuse de la Sureté départementale de Valence, l'enquête "pour escroquerie en bande organisée, d'accès frauduleux dans un système informatisé de données et recel" a permis au bout de six mois de localiser et d'identifier les hackers à Valence, déjà connus des services de police "pour des délits de droit commun".

Arrêtés mardi à leur domicile puis placés en garde à vue, les suspects ont été remis en liberté mercredi après-midi "le temps que l'enquête identifie l'ensemble des protagonistes et des victimes" du dossier. La technique de piratage n'a pas été précisée.