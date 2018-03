Drôme: interpellé pour avoir refusé de payer 1.000 euros à un VTC

Pour relier Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise et Valence dans la Drôme, ce jeune homme de 19 ans n'a pas vraiment choisi la solution la plus facile, ni la plus économique.

Celui qui avait rendez-vous dans la Drôme pour se faire poser un bracelet électronique a tout bonnement décidé de se "payer" les services d'un chauffeur de VTC rapporte Le Dauphiné Libéré. Avait-il dès le début décidé de voyager gratuitement ou a-t-il été surpris par la somme demandée à l'arrivée (1.000 euros)? Toujours est-il que le jeune adulte refuse de s'acquitter du tarif demandé.

Exaspéré après avoir conduit les près de 600 kilomètres qui séparent les deux villes, le chauffeur ne se laisse pas impressionner. Plutôt que de déposer son passager à l'adresse indiqué, il va se rendre au poste de police le plus proche où son hôte impoli est interpellé.

Malheureusement pour lui, le jeune homme est en fait insolvable, et le professionnel devra encore attendre un peu avant de se faire payer la somme due...