Drôme: elle se fait violemment dérober la recette du loto de l'école

Les hommes se montrent de plus en plus insistants. Paniquée, la présidente tente de se réfugier à l'intérieur du véhicule, trop tard... Elle est violemment extraite de l'habitacle via le pare-brise, qui vient de voler en éclats à la suite d'un violent choc. Son sac à main, qui contenait la recette, a été volé.

A l'heure actuelle, il est difficile de dire si le problème mécanique est une simple coïncidence ou non. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie par la victime, choquée par les événement. L'enquête ouverte devrait permettre d'éclaircir les nombreuses zones d'ombre de ce dossier.