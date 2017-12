EN VIDEO - Drame de Millas: défaillance technique ou erreur humaine?

Les barrières du passage à niveau étaient-elles ouvertes, laissant la conductrice du bus s'engouffrer sur la voie, ou étaient-elles fermées? Seul le conducteur du TER a pu être pour l'instant entendu, la conductrice, âgée de 48 ans et employée des autocars Faur, ayant été grièvement blessée dans l'accident.

Il était peu après 16H00 jeudi quand le car de ramassage scolaire, avec à son bord vingt enfants du collège Christian-Bourquin à Millas, a traversé le passage à niveau No 25. Derrière, un deuxième bus s'apprêtait à prendre sa suite.

La SNCF a indiqué jeudi que "selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement, mais il faut évidemment que cela soit confirmé par l'enquête". Il s'agit d'un passage à niveau "classique" doté d'une signalisation automatique et de deux barrières, a précisé la SNCF, selon laquelle le passage à niveau "n'était pas considéré comme particulièrement dangereux".

"Il y avait une bonne visibilité", a confirmé Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. "Ce passage à niveau-là n'était pas vraiment dangereux dans sa configuration et il n'y avait pas eu d'alerte technique sur ce passage à niveau", a-t-elle dit sur Europe 1.

Un père d'élève Samuel Conegero a cependant affirmé, se basant sur une photo prise par son fils, que "la barrière est complètement relevée et il y a pas de barrière cassée". "Il y avait une barrière levée", a également indiqué sur BFM TV Robert Taillant, le maire de Saint-Féliu d'Avall, où habitaient la majorité des victimes.



"C'est fondé sur la rumeur et les "on-dit"", a déclaré à l'AFP le procureur, interrogé vendredi sur la polémique. "Je ne pourrai sérieusement répondre que lorsque sera effectué un examen technique sérieux", dont les résultats ne sont pas attendus vendredi, a-t-il dit. "On va évidemment étudier tous les dysfonctionnements de toutes sortes et cela va prendre du temps, on met en place de gros moyens locaux, régionaux et nationaux", a expliqué à l'AFP le colonel Jean Valéry Letterman, commandant adjoint de la région de gendarmerie, responsable de l'ex-Languedoc Roussillon.

