Drame de Millas: les barrières du passage à niveau étaient levées, selon la conductrice du car

Les témoignages sur le fonctionnement de ce passage à niveau, une structure de type classique dotée d'une signalisation automatique et de deux barrières, sont contradictoires à ce stade de l'enquête.

Celui de la conductrice corrobore les déclarations de certains témoins, selon lesquelles une barrière était levée lors du passage du bus. De source bien informée, le conducteur du train a en revanche déclaré aux gendarmes avoir vu le car foncer dans la barrière fermée.

La SNCF a indiqué de son côté que "selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement".

Les enquêteurs ont appelé à la plus grande prudence sur ce point et attendent de leur côté le résultat des examens et expertises techniques avant de se prononcer.

Le conducteur du train a été entendu par les enquêteurs, mais en revanche pas la conductrice de 48 ans, blessée dans l'accident. L'accident a fait cinq morts parmi les enfants transportés, ainsi que 19 blessés, dont 15 collégiens.