EN IMAGES - Doubs: l’animal tué par une voiture était bien un loup

L'animal présentait notamment "un museau avec présence d'un masque labial blanc visible, de petites oreilles arrondies, une ligne de dos horizontal, un pelage contrasté et dégradé de la partie dorsale foncé vers la partie ventrale plus claire, une queue courte avec une extrémité noire et un liseré noir sur les pattes avant".

"C'est la première mortalité constatée de l'espèce en Franche-Comté et la confirmation de sa présence plus régulière" dans la région, a noté le centre Athénas, spécialisé dans la protection de la faune sauvage dans le massif du Jura.