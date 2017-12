Dordogne: un mineur dévalise les patients d'un hôpital psychiatrique

Un mineur d'à peine 17 ans a été interpellé par les gendarmes de Dordogne. Il est soupçonné d'avoir participé à plusieurs cambriolages près de la commune de Montpon-Ménéstrol, dont certains auraient eu lieu au sein même de l'hôpital psychiatrique Vauclaire.

Selon le site France Bleu Périgord, le jeune homme nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, malgré des "investigations et constatations effectuées [qui] ont permis d'établir" sa présence sur les lieux au moment des méfaits.

Lors d'une fouille à son domicile, les militaires ont pourtant retrouvé de nombreux biens appartenant aux patients, dont des bijoux et du matériel électronique.

Plus tard, l'enquête va démontrer que le mineur était en fait relié à huit affaires supplémentaires dans la région, dont des vols aggravés et des abus de confiance. Il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen, souligne le média périgourdin.