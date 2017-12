Dordogne: un couple pris au piège dans l'affaire de "la mare aux grenouilles"

"On vit en bord de forêt, on entend plein de bruits, de sangliers, de chevreuils, et les grenouilles pourquoi elles chanteraient pas? Nous condamner pour cela, je pense qu'on aurait fait un gros cambriolage ou un meurtre, on serait moins pénalisés", se désole Michel. D'autant plus que la mare en question est un héritage familial, sentimentalement inestimable pour le couple.

A l'heure actuelle, il est hors de question pour Annie et Michel de reboucher leur point d'eau. Dans leur croisade, ils sont d'ailleurs soutenus par de nombreuses associations écologistes et de protection de la nature. "On va se débrouiller pour que la mare reste mare, la terre c'est la terre, on y touche pas", insiste Annie.

Toujours selon le média local, la SEPANSO, la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, aurait proposé une solution. Louer la mare au couple pour un euro symbolique et attendre une nouvelle plainte des riverains afin de démarrer un nouveau procès et soulager le couple de cet imbroglio judiciaire.