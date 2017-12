Disparition d'un "parrain" grenoblois: 3 mis en examen pour "meurtre en bande organisée"

Trois hommes ont été mis en examen pour "meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs", dans le dossier de la disparition en 2015 de Robert Maldera, figure du milieu italo-grenoblois des années 1980, a indiqué ce vendredi le parquet de Grenoble.

Ils ont été placés en détention, conformément aux réquisitions du parquet, au terme de leur défèrement jeudi jusque tard dans la soirée devant les juges d'instruction. Les trois mis en cause "nient les faits qui leur sont reprochés", a précisé le procureur de la République Jean-Yves Coquillat.

Mardi, les enquêteurs de l'antenne grenobloise de la police judiciaire de Lyon avaient interpellé et placé en garde à vue six hommes, tous d'origine sicilienne et faisant partie de l'environnement "plus ou moins proche" de Robert Maldera.

Trois d'entre eux avaient été laissés libres tandis que les trois autres étaient déférés jeudi.