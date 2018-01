Disparition d'Estelle Mouzin: une nouvelle piste troublante explorée par la justice?

L'affaire aurait pu s’arrêter là. Sauf que, une fois sorti de prison, le Messin poursuit ses comportement déplacés. Suivi par les deux officiers, ce dernier traîne souvent aux alentours des jardins d'enfant, les observant à travers les buissons...

C'est alors qu'en 2003, Estelle Mouzin disparaît. Un portrait-robot de l'éventuel ravisseur est diffusé, et les deux policiers n'en reviennent pas. L'homme qu'ils suivent depuis maintenant quelques jours ressemble trait pour trait au dessin, à tel point qu'il est convoqué au commissariat. Dans le bureau des officiers, confronté au portrait-robot, il lance, d'un air détaché: "Mais c’est moi, ça!".

Et puis? Plus rien. Les deux policiers aujourd'hui à la retraite ont fait part de leurs doutes auprès de la Police Judiciaire de Versailles qui ne s'est finalement jamais déplacée. Entre temps, l'homme suspect a été remis en liberté et n'a plus jamais été inquiété dans cette affaire. Peut-être que cette conférence de presse aiguillera la justice vers cette très troublante piste messine.