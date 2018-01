Disparition d'Estelle Mouzin: 15 ans après, son père veut "attaquer l'Etat pour faute lourde"

Les déclarations d'Eric Mouzin ont été confirmées par ses avocats qui, dans un communiqué, ont expliqué que cette procédure visait à "engager sa responsabilité (de l'Etat, ndlr) dans les dysfonctionnements des services de justice dans l'enquête pour retrouver" Estelle.

"C'est plus que de la colère, c'est de la rage et c'est aussi d'avoir été baladé et d'avoir été pris pour un con pendant toutes ces années", s'est encore insurgé Eric Mouzin sur France 2. "Aujourd'hui, il n'y a ni schéma d'organisation de l'enquête, ni méthode, ni chronologie, ni liste de suspects, ni action engagée, ni échéancier. Il n'y a rien", a-t-il poursuivi.