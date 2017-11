Disparition de Maëlys: l'enquête étape par étape

3 septembre: alors que les plongeurs de la gendarmerie sondent des plans d'eau, nombreux dans la région, le suspect de Domessin est arrêté après des analyses sur son véhicule qui révèlent la présence d'une trace d'ADN de la fillette. Il est mis en examen pour enlèvement et incarcéré.

4 septembre: le suspect conteste toute implication et explique, selon son avocat, que Maëlys est montée dans sa voiture sur le parking, avec un petit garçon, pour voir si un chien s'y trouvait, et que tous ont regagné la salle ensuite. S'il s'est absenté durant la soirée du mariage, c'est pour aller chez lui changer son short, taché par du vin, selon Me Bernard Méraud.

5 septembre: une perquisition est menée par les juges d'instruction au domicile du suspect, afin d'effectuer des prélèvements. Le lendemain, des plongeurs fouillent encore des gorges et un plan d'eau à proximité.